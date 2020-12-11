«الأمن السيبراني» يحذر المسافرين من العروض المزيفة والتخفيضات الوهمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الجمعة ، تحذيراً من هجمات تصيد تستهدف المسافرين خلال الفترة الحالية من خلال إعلانات جذابة لحجوزات الطيران والفنادق. وأوضح المركز أن المخترقين يستغلون ثقة المسافرين بالعلامات التجارية والمواقع الإلكترونية المعروفة للاحتيال عليهم بتقديم عروض مزيفة وتخفيضات وهمية. وقدم المركز عدة نصائح لعدم الوقوع ضحية لهذه الهجمات كالتالي : – لا تتجاوب مباشرة مع العروض الجذابة لتذاكر الطيران وحجز أماكن الإقامة وغيرها . – تأكد من موثوقية المواقع ومقدمّي العروض قبل تجاوبك أو إرسالك لمعلوماتك الشخصية. – احرص أولاً على تقصي المعلومات حول المواقع والجهات التي تريد التعامل معها . – بلغ الجهات المختصّة اذا تعرضت لاختراق أو سرقة لبياناتك وحساباتك الشخصية.

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