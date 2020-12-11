وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه.. السراي الحكومي".
وأضاف في تغريدة منفصلة: "من حق أهالي شهداء مرفأ بيروت معرفة حقيقة من قتل أولادهم أمّا التعدي على الدستور فهو أمر لا يجوز".
وكانت سلطات التحقيق اللبنانية قد وجهت اتهامات إلى حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وفي 4 أغسطس آب 2020، قتل ما يزيد عن 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: نرفض التعدي على الدستور وابتزاز الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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