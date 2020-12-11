وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن الأنباء المتداولة بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، لا أساس له من الصحة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
ويستمر اتباع النظام المعتاد الذي يعتمد فيه على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.
وأوضح المركز أن طالب الشهادة الإعدادية سيحرر استمارة للامتحان بخط يده، وتتضمن الآتي: "اسم الطالب كاملاً مطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة، ويتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعيًا من واقع شهادة الميلاد.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية توضح حقيقة تغيير نظام امتحانات "الإعدادية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.