الإمارات وبريطانيا تتفقان على زيادة التعاون التجاري والاستثماري

وبحسب البيان المشترك الذي صدر بعد اجتماع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم الاتفاق على تعزيز اقتصادي البلدين، والتعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة والرعاية الصحية وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي والطاقة المتجددة والفضاء والبنية التحتية والتعليم والسياحة والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
وأكد البيان المشترك على الأثر التاريخي لـ "اتفاقية إبراهيم" الموقعة بين دولتي الإمارات وإسرائيل؛ وأهمية إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة.
كما اتفق الجانبان على أهمية القيم المشتركة؛ بما في ذلك التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع الثقافات والأديان.
يذكر أن محمد بن زايد كان قد وصل إلى بريطانيا في إطار زيارة عمل، التقى خلالها الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة، وبحثا، بحسب "وام"، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة ومختلف جوانب التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا".
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