"الشارقة للفروسية" ينظم سباق كأس منصور بن زايد للخيول

ويأتي السباق برعاية شركة "لونجين" الراعي الرسمي لموسم السباق لسنة 2021/2020 في نادي "الشارقة للفروسية والسباق" المساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لصحيفة "الشارقة 24".
ومن المفترض، أن يقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 82 جواداً مع وجود اثنين من الجياد في الاحتياط.
ويعتبر هذا السباق الثالث لنادي الشارقة للفروسية والسباق من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم.
وسيجري سباق كأس ولي عهد الشارقة و"كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم" الرابع، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويليه السباق الخامس سباق "كأس مجلس التعاون الخليجي" 9 يناير/ كانون الثاني 2021، ويليه السباق السادس سباق "كأس حاكم الشارقة" 27 فبراير/ شباط 2021. ويجرى مع السباق السابع سباق "كأس سلطان بن خليفة آل نهيان" يوم 3 أبريل/ نيسان من السنة المقبلة.
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