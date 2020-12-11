وقالت الخارجية في بيان: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".
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وختم البيان، "كما ستتم مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بالتفصيل".
وبعد زيارته طهران قبل عدة أيام، تعتبر هذه الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بعد تسميته من قبل الأسد خلفا للراحل وليد المعلم.
هذا واستضافت العاصمة السورية في وقت سابق من هذا الشهر، مؤتمرا حول اللاجئين، شارك فيه ممثلون عن 30 وزارة وهيئة حكومية روسية في المؤتمر، فيما حضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا المؤتمر بصفة "مراقب".
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث الوضع في سوريا... لافروف يلتقي المقداد في موسكو بتاريخ 17 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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