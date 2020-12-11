شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بـ«التعليم» توضح حقيقة إضافة خانة «غاش» بنظام «نور» مؤخراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة حقيقة ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي حول إدراج وزارة التعليم خانة «غاش» أخيراً، في نظام نور المخصص لرصد درجات الطلاب.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن هذه الخانة موجودة من قبل، ويعمل بها طيلة الأعوام الدراسية الماضية، منذ أن أقرت الوزارة نظام نور وعملت به.

وأكدت المصادر أن نظام نور يعطى للمعلم خيارات عدة عند الرصد، وهي: «حاضر أو غائب أو غاش أو صفر».

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم قد اتخذت خطوات استباقية تضمن العدالة بين الطلاب، وتحقق المساواة فيما بينهم، تمثلت تلك الخطوات في تعديل نظام الدرجات الذي أقرته الوزارة أخيراً، وذلك بهدف القضاء على الغش والتضييق على محاولاته بحيث يحصل الطالب على النصيب الأكبر من الدرجات في أعمال السنة وتصبح درجات الاختبار أقل، وبالتالي تقل الفائدة من أي محاولة غش قد تقع.

وكانت مصادر وحسابات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً مفادها أن الوزارة أدرجت للتو خانة «غاش» تزامناً مع نظام الدراسة عن بُعد، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع الذي يعرفه المقربون من الميدان التعليمي.