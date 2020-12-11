شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يعرب عن تضامنه مع حسان دياب ويؤكد: الحكومة ليست للابتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى اليوم، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، أنه متضامن مع دياب وأن الحكومة ليست للابتزاز من الآخر، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به". وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وكان القضاء اللبنانى قد وجه اتهاما لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص فى مأساة مرفأ بيروت.