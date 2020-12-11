شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون “المُكَسرات” مصدرًا للملوثات الغذائية؟.. “الغذاء والدواء” تجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت هيئة الغذاء والدواء ، أن تناول كميات محددة من المكسرات كجزء من النظام الغذائي الصحي مفيداً لصحة الإنسان ، حيث تحتوي المكسرات على عناصر غذائية مفيدة .

وأوضحت الهيئة في فيديو توعوي عبر حسابها بتويتر ، أنه قد يكون تناولها في بعض الأحيان مصدراً للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية .

وأشارت إلى أن السموم الفطرية هي مركبات سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات عند وجود الظروف الملائمة لنموها مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال التخزين .

وأكدت أنه لحماية أنفسنا من هذه السموم ، يجب شراء المكسرات من مصدر موثوق وتجبن الباعة الجائلين لاحتمالية توفر ظروف تخزين سيئة لديهم ، كذلك التخلص من المكسرات التي يظهر عليها إصابات حشرية .

كذلك نصحت الهيئة بشراء المكسرات على قدر الحاجة وحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة في درجة حرارة مناسبة .