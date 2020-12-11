روسيا ترصد 38 خرقا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة وتركيا ترصد 5

موسكو - سبوتيك. وجاء في نشرة لوزارة الدفاع على موقعها الرسمي: "سجل الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 38 خرقاً لوقف إطلاق النار (منها 34 خرقاً وفقاً لبيانات الجانب السوري)، في محافظات، إدلب 21 خرقاً، اللاذقية – 11، حماه – 6".

وسجل الجانب التركي 5 انتهاكات ( لم يقرها الجانب الروسي).

هذا وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية في قرية الصالحية بمحافظة دير الزور، تم من خلالها توزيع 250 سلة غذائية بلغ وزنها 0.963 طن.

وبتاريخ 5 مارس/آذار، توصلت روسيا وتركيا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد محادثات في الكرملين، تقتضي بتسيير دوريات مشتركة على طول طريق " M4" في سوريا ابتداء من 15 مارس/ آذار.