السيسي يوجه بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانا

وأكد هيكل تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، أن
"الرئيسعبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا".
وأضاف أن "الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم".
وأوضح أن "الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 في المئة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 في المئة في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 في المئة في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة".
وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا وكندا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 في المئة.
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