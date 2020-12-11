صحيفة: وعد اقتصادي ضخم من ترامب إلى المغرب بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استئناف العلاقات بين إسرائيل والمغرب جاء بمساعدة المستثمر اليهودي المغربي ياريف الباز، وهو أحد أقوى رجال الأعمال الكبار في سوق الغذاء في المغرب والمقرب من مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر "الذي يمارس أعمالا تجارية في إسرائيل، وعمل كوسيط بين واشنطن والرباط".

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وأضافت الصحيفة الأمريكية "الملك المغربي كان مترددا بشدة في تعريض مكانته للخطر في العالم العربي، بحسب مسؤولين مغربيين اطلعوا على تلك الجهود التي تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم".

وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية "إن الباز أبلغ الحكومة المغربية أن إدارة ترامب مستعدة للمساعدة في تسهيل ما يصل إلى 3 مليارات دولار من الاستثمارات، معظمها مخصص للبنوك المغربية والفنادق وشركة الطاقة المتجددة التي يملكها الملك. ويتم تنسيق هذا الجهد بواسطة مؤسسة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة".

وسجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، نقطة دبلوماسية جديدة عبر الحصول على اتفاق "تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء.