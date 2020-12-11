شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية العُمانية اليوم الجمعة إن السلطنة ترحب بإعلان المغرب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.، يذكرأن، أعلنت شركتا الطيران الإسرائيليتين "يسرائير" والعال"، عن استعدادهما لتسيير خطوط جوية مباشرة بين المغرب واسرائيل بعد اعلان تطبيع العلاقات بين الرباط وتل ابيب، وفق صحيفة "بلادى" المغربية.

وقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية يسرائير" أنها تخطط "في غضون بضعة أشهر" لتشغيل "20 رحلة أسبوعيا بين البلدين". أكد رئيسها التنفيذي، أوري سيركيس، "إذا كانت جميع الأطراف جادة، فسيكون من الممكن فتح خطوط مباشرة في غضون ثلاثة أشهر".

من جهتها، أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، أنها تدرس إمكانية إقامة رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أن البلدين قررا تطبيع العلاقات. وقالت شركة الطيران في بيان "مثل هذه الرحلات ستحظى بشعبية كبيرة بين العملاء الإسرائيليين ".

وأعلن المصدر ذاته أن الشركة "ستباشر الاستعدادات لتسيير الرحلات المباشرة إلى الدار البيضاء بشرط الحصول على كافة التراخيص اللازمة من مختلف الجهات".

وأصبح المغرب أمس، رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل في غضون أربعة أشهر فقط، بعد الإمارات والبحرين والسودان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدويوان الملكي. وأبلغ الملك محمد السادس رئيس الولايات المتحدة أن المغرب سيسهل رحلات جوية مباشرة لنقل اليهود من أصول مغربية والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب ".