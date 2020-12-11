شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إجراء محادثات اقتصادية ليبية في جنيف الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة، إن مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا يومي 14 و15 ديسمبر، في جنيف لبحث إجراء إصلاحات للسياسات.

وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية في جنيف أن المحادثات التي ستشارك مصر في رئاستها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى. ولم تذكر تفاصيل.