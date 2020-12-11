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وأكد وجدي صالح أن المضاربة بالعملات الأجنبية كانت لصالح واجهات النظام البائد وقد استفاد منها الرئيس المخلوع، عمر البشير ومكتبه بنسبة 30 %.
وفي السياق نفسه، أعلن وجدي صالح عن استرداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري، والبالغ مساحتها 88864 متر مربع، من شركة الهاصور المحدودة لصالح حكومة السودان، مبيناَ أن هذه القطعة كانت تخص مصلحة النقل الميكانيكي التي قام النظام البائد بحلها والتخلص منها حتي يسهل له ممارسة عمليات الفساد.
كما أصدرت لجنة تفكيك "نظام الثلاثين من يونيو" وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، قراراً بالغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار.
وأشار وجدي صالح إلى أن قرار اللجنة ينص على الاستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان.
كما أصدرت اللجنة قراراً باسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري، مملوكة لإسراء أبوعبيدة محمد دج، لصالح حكومة السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... الكشف عن "حساب بنكي" للمضاربة بالعملات الأجنبية "استفاد منه البشير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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