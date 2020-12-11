الصدر يدعو إلى عدم الانجرار وراء "مخططات الشرق والغرب"

ونشر الصدر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، دعا من خلالها إلى عدم الانجرار وراء "مخططات الشرق والغرب"، والسعي إلى "ترميم البيت الشيعي، بدعوى أنه لا يعني التحالف مع الفاسدين".

أكد الصدر أنه مع تيار الإصلاح وتوحيد الصفوف في العراق، وضد الفاسدين، طالبا من المتشددين العودة إلى تيار الاعتدال والبعد عن الغلو والتشدد في الفكر والآراء، والبعد عن الطائفية والفسيفساء.

أوضح أنه كان أول من جمع الفسيفساء في بلاده، وأول من أسس للتعاون المدني الإسلامي في العراق، راغبا في العودة إلى الاعتدال والإصرار على تيار الإصلاح في بلاده، وعدم تأجيل الانتخابات المقبلة.

وأعلن مقتدى الصدر عن دعوته لترميم البيت الشيعي، مشيرا إلى أنه لا يعني التحالف مع الفاسدين على الإطلاق، بل يعني محاسبة الفاسدين قضائيا، مشددا على انه مع الإصلاح ويدعو إلى الإصلاح سلميا.