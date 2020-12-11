ونشر الصدر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، دعا من خلالها إلى عدم الانجرار وراء "مخططات الشرق والغرب"، والسعي إلى "ترميم البيت الشيعي، بدعوى أنه لا يعني التحالف مع الفاسدين".
أكد الصدر أنه مع تيار الإصلاح وتوحيد الصفوف في العراق، وضد الفاسدين، طالبا من المتشددين العودة إلى تيار الاعتدال والبعد عن الغلو والتشدد في الفكر والآراء، والبعد عن الطائفية والفسيفساء.
أوضح أنه كان أول من جمع الفسيفساء في بلاده، وأول من أسس للتعاون المدني الإسلامي في العراق، راغبا في العودة إلى الاعتدال والإصرار على تيار الإصلاح في بلاده، وعدم تأجيل الانتخابات المقبلة.
وأعلن مقتدى الصدر عن دعوته لترميم البيت الشيعي، مشيرا إلى أنه لا يعني التحالف مع الفاسدين على الإطلاق، بل يعني محاسبة الفاسدين قضائيا، مشددا على انه مع الإصلاح ويدعو إلى الإصلاح سلميا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يدعو إلى عدم الانجرار وراء "مخططات الشرق والغرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.