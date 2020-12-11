شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة فى السعودية والامارات ومعتدل بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة في السعودية، وفى الامارات الطقس غائما جزئياً بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أما فى البحرين فيتوقع أن يكون بارداً نسبياً مع بعض السحب أحياناً ولكنه معتدل خلال النهار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من (مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض) فى حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الموج فى الخليج العربى يكون متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 09: 54 والمد الثانى عند 22:26 والجزر الأول عند الساعة 34:16 والجزر الثانى عند الساعة 03:58 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 19:38 والمد الثانى عند الساعة 40:06 والجزر الاول عند الساعة 55:12 والجزر الثانى عند الساعة 02:01.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 26 17 75 45 دبــى 27 19 70 35 الشارقة 27 18 70 30 عجمان 27 18 80 35 أم القيوين 26 17 80 40 رأس الخيمة 25 18 75 35 الفجيرة 28 21 65 30 العين 26 16 80 35 ليوا 25 15 85 40 الرويس 24 16 85 40 السلع 24 17 85 45 دلما 24 20 75 45 طنب الكبرى 24 21 80 40 طنب الصغرى 24 21 80 40 أبو موسى 25 21 80 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس لهذا اليوم فى مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً مع بعض السحب أحياناً ولكنه معتدل خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 30%.

أعلى مد فى الساعة 12:43 مساء وفى 1:42 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 7:23 مساء وفى الساعة 8:08 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 6:14 صباحاً والغروب عن الساعة 4:46 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 21 °ﻡ

نهارًا

معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .