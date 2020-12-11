شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ، عن وفاة 8 أشخاص كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهذه هى أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ ظهور الفيروس فى موريتانيا فى مارس الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن مدير الصحة العمومية بالوزارة سيد ولد الزحاف فى مؤتمر صحفى بنواكشوط، تسجيل 8 وفيات و163 إصابة بالفيروس، وارتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 10268 حالة من بينها 210 وفيات.