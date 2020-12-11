شكرا لقرائتكم خبر عن 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب و65 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 3345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 391529 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3750313 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 65 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6492 حالة، كما تم تسجيل 4249 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 345934.