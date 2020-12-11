شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 565 حالة إصابة بالكورونا و10 حالات وفاة فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، تسجيل 565 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 90 ألفا و579 حالة إصابة، كما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2564 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 59 ألفا و135 حالة، بعد شفاء 481 حالة خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، منوها إلى وجود 44 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.