شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد مباحثات لافروف وقرقاش ستتناول الأوضاع فى سوريا وليبيا والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، سيناقشان خلال لقاء فى موسكو يوم الإثنين المقبل، الوضع فى سوريا وليبيا والصراع العربى الإسرائيلى وآفاق الاستقرار فى منطقة الخليج.

وقالت زاخاروفا إن الوزيرين سيبحثان - بشكل مفصل - تنسيق المواقف حول الأوضاع فى سوريا وليبيا والتسوية العربية الإسرائيلية وجوانب أخرى من الأجندة الإقليمية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقًا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، سيجرى إيلاء الاهتمام لأولوية مهام الحل السياسى المبكر للصراعات والتناقضات المستمرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فى ذلك احتمالات الاستقرار المستدام فى منطقة الخليج.

واختتمت زاخاروفا بالقول إنه من المقرر مناقشة مجموعة كاملة من قضايا التطوير التدريجى للعلاقات الثنائية متعددة الأوجه، والتى تجسد طابعها الخاص فى إعلان الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الموقع فى 1 يونيو 2018، وسيتم تلخيص النتائج المؤقتة للعمل المشترك بشأن التنفيذ العملى للاتفاقيات التى تم التوصل إليها بعد الزيارة الرسمية للرئيس الروسى إلى أبو ظبى فى أكتوبر 2019 واتصالات أخرى على أعلى مستوى.