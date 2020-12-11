شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد موعد البدء بتطعيم لقاح «فايزر» ضد كورونا في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د. هاني جوخدار عن موعد البدء بتطعيم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في السعودية قبل نهاية عام 2020.
وقال جوخدار، في اتصال هاتفي مع “قناة السعودية”: إنه تم تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك بهيئة الغذاء والدواء وسيتم توريد اللقاح للمملكة، مؤكدًا أن اللقاح ثبتت فعاليته.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أعلنت أمس الخميس موافقتها على تسجيل لقاح كورونا فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تحدد موعد البدء بتطعيم لقاح «فايزر» ضد كورونا في المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.