قادمة من الإمارات… مصر تستقبل أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية

وبحسب بيان وزارة الصحة، استقبلت وزير الصحة والسكان، هالة زايد، مساء اليوم الخميس، "أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي".

ونقل البيان عن خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن "هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 في المئة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 في المئة في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100 في المئة في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تقوم بإجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني، موضحة أن هذا التعاون "من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع".

جدير بالذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أبرم في وقت سابق اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية "فاركو" لتزويد البلاد بـ25 مليون جرعة من اللقاح الروسي الأول في العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "سبوتنيك V".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن اعتماد اللقاح الصيني، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي للجائحة. ولفتت إلى أن البيانات الصحية أظهرت عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 70 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا وكندا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 في المئة.