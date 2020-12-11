وزير الدفاع العراقى: استهداف البعثات الدبلوماسية إحراج للمؤسسة العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية فى نبأ عاجل ، عن وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون ، قوله : إن استهداف البعثات الدبلوماسية يشكل إحراجا للمؤسسة العسكرية. أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باستهداف شاحنتين تابعتين للقوات الأمريكية بمدينة "السماوة" في محافظة المثنى جنوب البلاد، وقال المصدر - في تصريح بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن شاحنتين تابعتين للقوات الأمريكية تعرضتا إلى استهداف بواسطة عبوات ناسفة أثناء مرورهما على الطريق الدولي في (السماوة)".

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