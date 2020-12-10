الرئيس المصري يعلق على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل

قال الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية". وأضاف السيسي "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا". وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية. © REUTERS وقال إنه "وقع مرسوما يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية". كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه بموجب الاتفاق سيتم: - تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب. - استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب وقت. - تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. - العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.

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