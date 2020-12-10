شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 28 وفاة و3941 إصابة بكورونا فى المدارس منذ 15 سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 3941 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى، وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل 1768 مصابًا بين المدرسين، شفي منهم 1264 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1721 مصابًا، تماثل منهم 1157 للشفاء. وأوضحت أنه تم تسجيل 354 مصابًا تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 262 حالة، إضافة إلى 98 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 81 حالة من بينهم.

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