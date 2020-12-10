ولى عهد أبو ظبى: نرحب بقرار استئناف الرباط لاتصالاتها مع إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بقرار المملكة المغربية باستئناف الاتصالات والعلاقات مع إسرائيل. وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر: نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

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