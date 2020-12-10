شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن توفير اللقاح المضاد لكورونا لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا وفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بتوفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

ونوه بأن التوجيهات الملكية بتوفير اللقاح تعزز من خطط الأمن الصحي الاستباقي بما يحقق المزيد من التميّز لكافة مسارات العمل في مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن تحدي فيروس كورونا أثبت مدى وعي ومسؤولية أبناء الوطن المخلصين عبر التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.