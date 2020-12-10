الحوثي يصف فرض واشنطن عقوبات على قيادات في "أنصار الله" بـ"الإرهاب الأمريكي"

القاهرة - سبوتنيك. قال محمد الحوثي، وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التصنيف من أمريكا قائد العدوان لأي يمني مدانة وغير قانونية".

© Sputnik . Muhammed Hemeda

وأضاف: "لا يوجد أي قانون يجيز لأمريكا تصنيف الآخرين".

وتابع: "ما تقوم به أمريكا من تصنيف لدول العالم دليل عدم اعترفها بالنظام العالمي ممثلاً بمجلس الأمن".

واعتبر الحوثي أن "كل ما يُتهم به المصنفون تدخلاً بدون أدلة أو معايير متفق عليها"، واصفاً ذلك بأنه "إرهاب أمريكي".

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على 5 قيادات أمنية واستخباراتية رفيعة تابعة لجماعة "أنصار الله" بتهمة "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب"، هم: مدير إدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، سلطان زابن، ومدير جهاز الأمن والمخابرات عبدالحكيم الخيواني، ونائبه عبد القادر الشامي، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي عبد الرب جرفان، ونائبه مطلق عامر المراني.

وأصدرت جماعة "أنصار الله" في 31 آب/ أغسطس العام الماضي، قراراً بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي، في مناطق سيطرتها، في جهاز مخابراتي واحد اسمته "جهاز الأمن والمخابرات".