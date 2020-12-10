العاهل المغربي يوافق على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين بلاده وإسرائيل

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، إثر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء الغربية.

- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

وأضاف البيان أنه "اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، فقد أخبر الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب:

- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب وقت.

- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.