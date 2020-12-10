وأضاف الموقع في خبر وصفه بـ "الانفراد" أن اللقاحات سوف تصل إلى البلاد في تمام التاسعة مساء من الخارج.
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وأوضح الموقع نقلا عن مصدر لم يحدد هويته أن وزيرة الصحة هالة زايد ستكون في المطار لاستلام الجرعات فور وصولها.
وقال المصدر إن اللقاح – لم يحدد نوعه – أثبت بالتجربة أنه ذو فاعلية وآمن، وساعد في توليد الأجسام المضادة للفيروس.
وعن الفئات التي ستتلقى اللقاح أولا أوضح المصدر أنه سيوجه في البداية إلى الفئات الأولى بالرعاية، والأطقم الطبية.
وفي المرحلة اللاحقة، سيتم تطعيم باقي الفئات من المصريين من خلال الشحنات القادمة.
يأتي الحديث عن وصول اللقاح في اليوم التالي لتصريحات رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، التي قال فيها: "لا يوجد لقاح معين يمكن الجزم حاليا في الحصول عليه، لكن من يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه".
وكانت وزارة الصحة المصرية قد ذكرت أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في البلاد بفيروس كورونا حتى يوم أمس الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: اليوم... مصر تستقبل أول لقاح لتطعيم السكان ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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