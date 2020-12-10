شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 بينهم 3 جنود أتراك فى انفجار بمدينة رأس العين شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى، مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك جراء انفجار فى مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من جهة أخرى، صرح المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جويل رايبورن بأن واشنطن لم تشترط قطع العلاقات العسكرية بين موسكو ودمشق للتسوية السياسية فى سوريا، وقال خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكى: "لم نشترط للتسوية السياسية قطع العلاقات العسكرية طويلة الأمد بين روسيا والحكومة السورية، وإنما تحدثنا عن ضرورة مغادرة كافة القوات المسلحة الأجنبية، التى لم تكن موجودة في سوريا قبل 2011 في إطار عملية التسوية السياسية"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف أن "الروس كانوا يحتفظون بالحضور العسكرى البحرى فى سوريا خلال عقود طويلة قبل عام 2011"، فى إشارة إلى القاعدة الروسية في طرطوس، وأشار إلى أن مسألة مستقبل التعاون العسكرى يجب أن تحلها "الحكومة السورية المقبلة".