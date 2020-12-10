جبهة البوليساريو : "نأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية إن الجبهة "تأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة مضيفا أن القرار الأمريكي "غريب لكن ليس مفاجئا".
وتابع ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا "هذا (القرار) لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير". ومضى يقول إن البوليساريو ستواصل الكفاح.
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