شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى المغربى: ترامب يعترف بسيادة المغرب على كافة منطقة الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ملك المغرب محمد السادس اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وقال بيان للديوان الملكى المغربى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر الملك محمد السادس بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفورى، يقضى باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة فى تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

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