72 مليون دولار منحة من الصين لإنشاء مسلخ للحوم فى السودان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع السودان والصين، اليوم الخميس، اتفاقا يحصل السودان بموجبه على 72 مليون دولار منحة من الصين، لإنشاء مسلخ حديث متكامل، في مدينة أمدرمان بولاية الخرطوم، ووقع الاتفاق عن حكومة السودان، الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى، فى حضور الشيخ خضر مستشار رئيس الوزراء، ووقع عن الصين سفير الصين بالسودان ما شينمين.

وقالت الدكتورة هبة محمد على، خلال مراسم التوقيع، إن الحكومة الصينية وافقت على إنشاء مسلخ غرب أمدرمان، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، لافتة إلى أن الطاقة الانتاجية للمسلخ تبلغ 500 رأس من العجول و3000لارأس من الضان والغنم، وأوضحت أن المشروع سيكون ملكا لحكومة السودان بنسبة 90 %، و10% لحكومة الصين، كما أنه سيسهم في تحسين الميزان التجارى.



من جانبه، عبر سفير الصين بالسودان، عن أمله في أن يستفيد الشعب السوداني من المشروع في أقرب وقت، موضحا أن مشروع المسلخ أحد أولويات استرتيجية التعاون بين السودان والصين، ومن المشاريع التي سيكون لها أثر كبير في ترقية وتطوير التنمية الاقتصادية المستقلة وتحسين حياة المزارعين والرعاة.



وأضاف أن الصين ستقوم بعملية الانشاء والبناء والخبرة الفنية، معربا عن أمله في أن يشكل المسلخ قيمة مضافة في مجال صادرات الثروة الحيوانية، وأن المشروع سيحرك قطاعات أخرى مثل تربية الثروة الحيوانية وعمليات معالجة الذبيح والألبان وتخزين منتجات اللحوم.