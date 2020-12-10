شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكشف حقيقة إعلان ضوابط رسمية بشأن التخييم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند ما تم تداوله بشأن إعلان الوزارة عن ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام.
وقال المسيند، في بيان عبر “تويتر”، إن هناك لجان حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة (سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة).
وأضاف : في حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سوف يتم نشرها على المنصات الرسمية. مشدداً على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.
يذكر أنه تم تداول أنباء عن عدد من ضوابط إقامة المخيمات البرية، كان أبرزها فرض رسوم على كل متر مربع.
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