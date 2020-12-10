شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يؤثر الهجوم الإلكتروني على تسليم لقاح فيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك "تعرّضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين" مضيفةً "يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المهل المقررة لتسليم اللقاحات ونحن نعمل بكامل طاقتنا".

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