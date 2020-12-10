"فيروس كورونا" الأكثر بحثاً على الإنترنت في عام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لم يفاجأ أحد بهذه النتيجة، كلمة "فيروس كورونا" هي المصطلح الأكثر كتابة في أكثر محركات البحث على الإنترنت شهرة، غوغل، والأكثر انتشاراً في العالم.



وجاءت الكلمات الأكثر كتابة على غوغل من قبل مستخدمي الإنترنت في العالم بالترتيب التالي:

"فيروس كورونا" و"نتائج الانتخابات" و"كوبي براينت" و"زوم" والدوري الهندي الممتاز 'IPL' و"الهند ضد نيوزيلندا" و"تحديث فيروس كورونا" و"أعراض فيروس كورونا" و"جو بايدن" وفصول غوغل الدراسية 'google classroom'.

وكشف غوغل عن البيانات الخاصة بالمصطلحات الأكثر بحثاً على الانترنت الأربعاء، وأشار إلى أنه -في ظل الوباء العالمي الناجم عن (سارس كوف-2)- تركزت استفسارات مستخدمي الإنترنت في الغالب على محاولة معرفة كل ما يتعلق بهذه الأزمة.

الانتخابات الأمريكية وبيروت

كما صنف محرك البحث أيضاً الأخبار التي كان مستخدمو الإنترنت أكثر اهتماما بها في العالم، وبالإضافة إلى كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد والانتخابات الأمريكية، فقد سلط الضوء على عمليات البحث المتعلقة بإيران وبيروت وفيروس هانتا وحركة "حياة السود مهمة".

توم هانكس

ومن بين الممثلين الذين أثاروا الاهتمام، توم هانكس وجواكين فينيكس وأميتاب باتشان وريكي جيرفيه، كما كشف غوغل أيضاً أكثر الرياضيين الذين تمت كتابة أسمائهم على المحرك، وهم رايان نيومان ومايكل جوردان وتايسون فيوري وتوم برادي ومايك تايسون.

جو بايدن

وجاءت أكثر الشخصيات 'التي تم البحث عنها' بهذا الترتيب: جو بايدن وكيم جونج أون وبوريس جونسون وكامالا هاريس وتوم هانكس وجاكوب بليك وكاني ويست وجيسلين ماكسويل وأوجست السينا وريان نيومان.

كوبي براينت ونايا ريبيرا

ومن بين الذين وافتهم المنية في الأشهر الأخيرة، كان كوبي براينت ونايا ريبيرا وتشادويك بوسمان وجورج فلويد، أولئك الذين أثاروا اهتماماً أكبر بمحرك البحث.