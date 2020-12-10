الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادات أمنية واستخبارية لـ"أنصار الله"

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية في بيان على موقع الوزارة إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختلفة في اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسة السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمواطنيها".

وشملت العقوبات الأمريكية، المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، سلطان زابن، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، عبد الحكيم الخيواني، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، عبد الرب جرفان، ونائبه، مطلق عامر المراني، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات المدير السابق في جهاز الأمن السياسي، عبد القادر الشامي.

وكانت طهران قد أعلنت، أمس الأربعاء، إدراج اسم السفير الأمريكي في اليمن على قائمة العقوبات الإيرانية، ردا على توقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل، على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها.