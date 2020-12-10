حريق في مصفاة نفط على السواحل السورية

وأكد المصدر لمراسل "سبوتينك" أن الحريق شب في وحدة "تحسين البنزين" داخل مصفاة على الساحل السوري، ما تسبب باندلاع حريق ضخم تم السيطرة على تمدده من قبل فرق الإطفاء التابعة للمصفاة، فيما يتم العمل حاليا على إخماده بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني والإطفاء في المدينة.

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وتقع مدينة بانياس على الساحل السوري، إلى الشمال من مدينة طرطوس بنحو 90 كيلومترا.

وأضاف المصدر: "لا يوجد خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على المادية، ويرجح أن يتم إخماد الحريق بالكامل خلال مدة قصيرة".

ومصفاة بانياس هي إحدى مصفاتي نفط في سوريا تؤمنان معظم احتياجاتها من المشتقات النفطية، فيما تعاني كلا المصفاتين من مشكلات فنية متراكمة جراء الحصار الأمريكي الذي يشمل احتياجات الصناعات النفطية.

© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR حريق في مصفاة بانياس على الساحل السوري

وتعاني السوق السورية من أزمة مشتقات نفطية جراء سيطرة الجيش الأمريكي على معظم آبار النفط الغنية شرقي سوريا، بالتزامن مع تراجع التوريدات بشكل كبير جراء الحصار الأمريكي أيضا.

© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR حريق في مصفاة بانياس على الساحل السوري

وتعمل الحكومة السورية على صيانة المصفاتين بخبرات محلية.