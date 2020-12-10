وبحسب بيان الرئاسة المصرية، البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
وأضاف البيان أن
"السيسي وجه بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز".
ووجه أيضا بتنظيم "معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال".
كما دعا الرئيس المصري إلى تكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصة على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... بشرى سارة لمالكي السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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