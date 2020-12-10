وقال الرئيس عون: "سيبقى لبنان، أمينا على هذه الحقوق، في سبيل إعلاء كرامة العائلة الإنسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري". وقد نشر الرئيس عون تغريدة عبر موقعه الرسمي "تويتر"، قال فيها: وحاليا، يعيش لبنان أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى تراجع شديد في قيمة العملة المحلية الليرة، وكذلك الأوضاع السياسية والاجتماعية التي دفعت بالبلاد إلى زاوية غير معروفة منذ العام الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال عون في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: سيبقى لبنان أمينا على هذه الحقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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