شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: حقوق الإنسان كفلتها الشريعة الإسلامية ورسخت عراها الأنظمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن لكرامة الإنسان وحقوقه معانٍ سامية وقيم رفيعة كفلتها الشريعة الإسلامية ورسّخت عُراها الأنظمة الوطنية، وقررت العقوبات المشددة حال المساس بها.وتوِّجت بالجهود والمساعي السعودية المبذولة حيال المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة في هذا.

وأضافت النيابة، في بيان لها بمناسبة يوم حقوق الإنسان، وأضافت النيابة أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

وأضافت أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.