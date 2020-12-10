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وأكدت الصحيفة أن أرغمان بحث مع المسؤولين في كل من البحرين والإمارات مدى تأمين المواطنين الإسرائيليين في كلا البلدين، خاصة مع توالي الرحلات الجوية بين بلاده والبحرين والإمارات، ما يعني ضرورة وجود ترتيبات أمنية لهم في البلدين.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل تبحث عن مقار لسفارتيها في أبو ظبي والمنامة، وقنصلية عامة في دبي، تمهيدا لبدء تبادل السفراء بين الجانبين.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذا الموعد قد يتزامن مع حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.
ونقلت الصحيفة عن لسان مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله إن "نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي"، موضحا أن الزيارة تأجلت لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تمهيدا لزيارة نتنياهو... صحيفة عبرية: رئيس "الشاباك" زار البحرين والإمارات سرا لفحص إجراءات الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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