شكرا لقرائتكم خبر عن وزير عراقى يبحث آلية تسهيل دخول شركات مصرية لتأهيل المحطات الكهربائية ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الكهرباء العراقى ماجد مهدي حنتوش نظيره المصري الدكتور محمد شاكر في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحسب بيان للسفارة العراقية في القاهرة، بحث الجانبان آلية التعاون الثنائي بين البلدين وخصوصاً في مجال تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تطرق الجانبان الى آلية تسهيل دخول الشركات المصرية الى العراق والمشاركة في اعادة تأهيل المحطات الكهربائية

هذا واستعرض وزير الكهرباء المصري خلال اللقاء وضع الطاقة الكهربائية في مصر قبل العام 2014 وأبرز المشاكل التي كانت تواجهها في عملية انتاج الطاقة وأبرز الخطط التي وضعت لتجاوز هذه الأزمة، حتى وصلت إلى مرحلة تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء العراقي جهود الحكومة العراقية في حل أزمة الكهرباء من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة واعادة تأهيل المحطات القديمة.