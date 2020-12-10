شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى يبحث مع السفير المصرى التطورات السياسية وملف المصالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، مع السفير المصرى لدى فلسطين طارق طايل، آخر التطورات السياسية فى المنطقة وملف المصالحة الفلسطينية. واستعرض الجانبان ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، العلاقات الفلسطينية المصرية الأخوية. من جانبه، أكد السفير المصري اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

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