تنفيذ حكم القتل حدا في قاتلي رئيس بلدي بريدة

الخليج – واس : نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حكم القتـل حدًا بجانيين في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن المدعو صاردار عبدالله الموسى - سوري الجنسية، وبمشاركة المواطنة فادية بنت حسن بن توفيق القلاع أقدما على قتـل المواطن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن ” زوج الجانية”.
وأشارت إلى أن الجاني وجه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسد المجني عليه، بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه بعد التخطيط المسبق والتنسيق مع الزوجة على التخلص من زوجها.
وقالت “الداخلية” إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتـل حداً لقتلهما المجني عليه غيلة.
وأبانت أنه تم تنفيذ حكم القتـل حداً بالجانيين صاردار عبدالله الموسى و فادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.
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