ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكدت من خلالها أن الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي، التقيا في مبادرة إنسانية وأول تعاون من نوعه.
وقالت الخارجية الإسرائيلية:
أعد موظفو سفارتي إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة طرود حاجيات ضرورية للتعاطي مع فصل الشتاء ووباء كورونا، سيتم توزيعها على المشردين فيمدينة واشنطن.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية من الرئيس دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر "عمل الخير" يجمع الإمارات وإسرائيل لمساعدة المشردين في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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