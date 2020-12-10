المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يدعي على دياب و3 وزراء سابقين

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، يدعي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، في قضية انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف المصدر أن حيثيات الادعاء "الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص"، مؤكدًا أن "الادعاء جاء بعد التثبت من تلقيهم مراسلات تحذر من خطورة تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".

وتواصل السلطات القضائية اللبنانية التحقيق في الانفجار الذي نجم عنه سقوط أكثر من 200 قتيل و5 آلاف جريح، وخلف أضراراً جسيمة في الممتلكات والأبنية المحيطة بالمرفأ.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 في مرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.