موسكو: الروسيان المفرج عنهما في ليبيا يتجهان إلى روسيا

وقال بوغدانوف، اليوم الخميس:
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وأشار إلى أنه يمكن للروسيين الوصول مبدئيًا إلى روسيا مساء الخميس.
وكان عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، أعلن اليوم، إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا مكسيم شولغاي وسامر سويفان.
وأجاب مالكيفيتش عن سؤال لوكالة "سبوتنيك" بشأن إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر أيار/مايو 2019:
"أؤكد ذلك، تم إطلاق سراحهما".
وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق سراحهما قريبًا.
وقال نائب الوزير: "لا أريد أن أتنبأ (أي أحداث). العمل جار. هناك فرصة، آمل ذلك".
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وافقت، في وقت سابق، على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.
وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس. وقال المصدر إن شوغالي وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.
اعتُقل شوقلي وسويفان في ليبيا في مايو 2019. وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أن الروس احتجزوا في طرابلس لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة، ونفى الجانب الروسي هذه المزاعم.
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